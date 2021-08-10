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وزير خارجية اليابان يتجول في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

وزير خارجية اليابان يتجول في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بجولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة الأمن في المنطقة وسبل مواجهة وباء كورونا.

العالم - اسيا والباسفيك

وتشمل الجولة التي تبدأ يوم الأحد المقبل مصر وإيران وكيان الإحتلال والأردن وفلسطين وتركيا وقطر.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن جولة موتيجي ستستمر حتى 24 أغسطس، وهي تأتي بعد تولي إدارات جديدة للسلطة في إيران وإسرائيل، وتهدف إلى تعزيز علاقات اليابان مع المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية كمورد رئيسي للنفط بالنسبة لطوكيو.

وقال موتيجي في مؤتمر صحفي: "أود من خلال الزيارة أن أكرر تأكيد التزامنا تجاه الشرق الأوسط، الذي ساهم في سلامة وازدهار المنطقة على مدار السنين".

كان الأسبوع الماضي شهد تولى إبراهيم رئيسي الرئاسة في إيران، حيث تعهد بمواصلة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية ودعا إلى رفع العقوبات الدولية عن بلاده.

وشهدت إسرائيل أول تغيير للسلطة منذ 12 عاما في يونيو الماضي حيث أدى نفتالي بينيت اليمين الدستورية كرئيس للوزراء خلفا لبنيامين نتنياهو.

وفي إشارة إلى الحكومتين الجديدتين في إيران وإسرائيل، قال موتيجي: "أود أن أتبادل الآراء بصراحة حول وضع المنطقة وأن اعمل عن كثب معهما من أجل تعزيز استقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الوزير بحث في البداية أيضا زيارة العراق، لكن وضع كورونا هناك لن يسمح له بذلك.

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