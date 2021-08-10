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بيع لعبة “سوبر ماريو” عمرها 36 عاما بمليوني دولار… أعلى سعر على الإطلاق

بيع لعبة “سوبر ماريو” عمرها 36 عاما بمليوني دولار… أعلى سعر على الإطلاق
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

بيعت لعبة فيديو “سوبر ماريو براذرو” لم يتم فتحها أبدا، من إنتاج عام 1985، بأعلى سعر، هو 2 مليون دولار.

العالم-منوعات

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن السعر الجديد حطم الرقم القياسي الذي تم تسجيله قبل أقل من شهر، عندما تم بيع نسخة مختومة من لعبة “سوبر ماريو 64” بمبلغ 1.56 مليون دولار في مزاد.

ووفقا لموقع “رالي” الذي بيعت منه اللعبة ، فإن اسم المشتري كان مجهولا.

ويختلف موقع “رالي” عن المزادات التقليدية التي يتم فيها بيع المقتنيات النادرة، إذ أنه يشتري المقتنيات الأخرى مثل الكتب المصورة ويحولها إلى شركات صغيرة يمكن للناس شراء أسهم فيها على شكل استثمار، إذا قدم شخص ما عرضا لشراء المقتنيات، فإن هؤلاء المستثمرين يصوتون على بيعها.

واشترى “رالي” لعبة “السوبر ماريو براذرو” بـ140 ألف دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي، حسب صحيفة “نيويورك تايمز”، ووافق المساهمون على بيعها إلى جامع مقتنيات مجهول.

وشهد العام الماضي أرقاما قياسية لأغلى لعبة فيديو، ففي يوليو/ تموز 2020 بيعت نسخة من “السوبر ماريو براذرز” مقابل 114 ألف دولار في مزاد، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني حطمت نسخة من “سوبر ماريو براذرز 3” هذا الرقم القياسي، وبيعت بمبلغ 156 ألف دولار في المزاد، بعد ذلك تم تحطيم هذا الرقم القياسي في أبريل 2021 عندما بيعت نسخة من “سوبر ماريو براذرز” مقابل 660 ألف دولار في المزاد، تلتها في يوليو من العام الحالي نسخة من لعبة “The Legend of Zelda” التي بيعت بمبلغ 870 ألف دولار.

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