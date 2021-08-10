الناشط ‫السعودي 'محمد القحطاني'‬⁩ يضرب عن الطعام من جديد

العالم - السعودية

وقالت زوجته "مها القحطاني"، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" إن زوجها دخل اليوم في إضراب عن الطعام.

وأوضحت أن سبب الإضراب يعود "لسوء المعاملة، وحرمانه من كتبه التي في حوزتهم قرابة السنة، وحجب رقم هاتفي حتى لا يستطيع الاتصال بنا".

وأشارت "مها" إلى أن السلطات تضع بجوار زوجها عددا "من المرضى النفسيين الذين هم بحاجة للمستشفيات وليس للسجون".

و"القحطاني" هو أحد مؤسسي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)"، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان منذ عقود، وكان مقرباً من "عبدالله الحامد"، الذي توفي في أبريل/نيسان 2020 نتيجة سوء المعاملة في السجون السعودية.

وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها "القحطاني" إضراباً عن الطعام، فقد فعل ذلك في ديسمبر/كانون الأول الماضي لذات السبب الحالي.

واعتقلت السلطات السعودية "القحطاني"، الذي كان يعمل أستاذاً في الاقتصاد بمعهد الشؤون الدبلوماسية في الخارجية السعودية، منتصف 2012 بسبب نشاطه الحقوقي.

وفي مارس/آذار 2013 حكمت عليه بالسجن 10 سنوات، والمنع من السفر 10 سنوات أخرى.