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 السيد: قادرون على التخفيف عن الناس لو أن مصرف لبنان يقبل بفتح الاعتمادات

 السيد: قادرون على التخفيف عن الناس لو أن مصرف لبنان يقبل بفتح الاعتمادات
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال النائب اللبناني جميل  السيد ان الدولة قادرة على التخفيف عن الناس لو أن مصرف لبنان يقبل بفتح الاعتمادات

العالم_لبنان

أشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​، الى "اننا نعيش اليوم نتائج ممارسات معينة قامت بها ​الدولة​ والواقع الملفت أننا قادرون على التخفيف عن الناس لو أن مصرف ​لبنان​ يقبل بفتح اعتمادات فيما يخص ​الدواء​ و​المازوت​ والاحتياجات الاساسية".

وفي ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​، لفت السيد الى أن "ما نشهده اليوم من "خنقة" ليس مؤامرة خارجية بل إن المتآمرين هم من الداخل والخارج ليس بحاجة لمؤامرة في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة"، مؤكدا أن "على ​مصرف لبنان​ أن يصرف الإعتمادات وأن يخرج من اللعبة الحكومية فالناس ليسوا سلعة تستخدم للضغط في عملية ​تشكيل الحكومة​".

وأضاف :"عادةً يقوم الشعب بثورة على الدولة لكن في لبنان لا يوجد دولة لكي يثار عليها والموجودون في ​السلطة​ عصابات".

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