رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان: المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار

العالم_لبنان_ازمة المازوت
أشار رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة الى أن المولدات من دون مازوت وكل المولدات ستنطفئ، مؤكداً أن أصحاب المولدات يغطون على فساد الدولة وعجزها. واكد أن "المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار ويباع في السوق السوداء".
ودعا سعادة في حديث تلفزيوني، القوى الأمنية لاستلام عملية تسليم المازوت ومراقبة التوزيع. اضاف "أعطونا المازوت كي لا يعاني المواطن من التقنين ولتنخفض الفاتورة إلى النصف".
وحذر سعادة "من أن القادم أسوء وأنه بحال رفع الدعم عن المحروقات ويمكن أن تصبح فاتورة 5 أمبير بين 4 و 5 مليون ليرة لبنانية، ورفع الدعم ضرب جنون وعندها "رح بنسكر ونفل".