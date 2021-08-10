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رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان: المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار

رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان: المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان عبدو سعادة ان المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار ويباع في السوق السوداء

العالم_لبنان_ازمة المازوت

أشار رئيس تجمع ​أصحاب المولدات​ ​عبدو سعادة​ الى أن المولدات من دون مازوت وكل المولدات ستنطفئ، مؤكداً أن أصحاب المولدات يغطون على فساد ​الدولة​ وعجزها. واكد أن "​المازوت​ مخزن تحت الأرض في خزانات ​التجار​ ويباع في السوق السوداء".

ودعا سعادة في حديث تلفزيوني، ​القوى الأمنية​ لاستلام عملية تسليم المازوت ومراقبة التوزيع. اضاف "أعطونا المازوت كي لا يعاني المواطن من التقنين ولتنخفض الفاتورة إلى النصف".

وحذر سعادة "من أن القادم أسوء وأنه بحال ​رفع الدعم​ عن ​المحروقات​ ويمكن أن تصبح فاتورة 5 أمبير بين 4 و 5 مليون ليرة لبنانية، ورفع الدعم ضرب جنون وعندها "رح بنسكر ونفل".

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