رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان: المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار

العالم_لبنان_ازمة المازوت

أشار رئيس تجمع ​أصحاب المولدات​ ​عبدو سعادة​ الى أن المولدات من دون مازوت وكل المولدات ستنطفئ، مؤكداً أن أصحاب المولدات يغطون على فساد ​الدولة​ وعجزها. واكد أن "​المازوت​ مخزن تحت الأرض في خزانات ​التجار​ ويباع في السوق السوداء".

ودعا سعادة في حديث تلفزيوني، ​القوى الأمنية​ لاستلام عملية تسليم المازوت ومراقبة التوزيع. اضاف "أعطونا المازوت كي لا يعاني المواطن من التقنين ولتنخفض الفاتورة إلى النصف".

وحذر سعادة "من أن القادم أسوء وأنه بحال ​رفع الدعم​ عن ​المحروقات​ ويمكن أن تصبح فاتورة 5 أمبير بين 4 و 5 مليون ليرة لبنانية، ورفع الدعم ضرب جنون وعندها "رح بنسكر ونفل".