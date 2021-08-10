هذا البرنامج الضار الجديد سوف يسرق جميع بيانات هاتفك المحمول

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لجعل الأمور أسوأ ، سنتحدث اليوم عن حصان طروادة الذي تم اكتشافه مؤخرًا ويمكن أن يعطي الكثير لنتحدث عنه في المستقبل. تم تسمية هذا البرنامج الضار باسم “Vultur” (باللغة العربية، النسر ) ، ويعمل مثل طائر زبال حقيقي داخل جهاز أندرويد ، حيث يقوم بالبحث والاستفادة من كل شيء للوصول إلى البيانات الحساسة.

اكتشف Vultur من قبل شركة الأمن ThreatFabric ، وهو حصان طروادة قادر على تسجيل شاشة هاتفنا الذكي في نفس الوقت الذي يسجل فيه كل شيء نكتبه ، وهو زوج يصعب العثور عليه في فيروسات أخرى. لهذا السبب بالتحديد ، فهو أحد أخطر أحصنة طروادة الموجودة اليوم ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار.

على عكس أحصنة طروادة الأخرى التي تصل إلى البيانات المالية للضحايا عن طريق نسخ واجهات الويب والتطبيقات الرسمية ، يستخدم Vultur تسجيل الشاشة ولوحة المفاتيح للحصول على جميع البيانات. يقوم بذلك عن طريق الحصول على الأذونات عن طريق الاحتيال ، وعادة ما يتم إخفاءه تحت تطبيق شاشة مثل برامج مكافحة الفيروسات المزيفة أو العملات المشفرة أو تطبيقات اللياقة البدنية.

يقدر ThreatFabric أن هذه التطبيقات المزيفة ربما تم تنزيلها ما يصل إلى 300000 مرة. دعونا نتذكر أنه بمجرد تنزيلها والوصول إلى جميع الأذونات الحساسة ، فإنهم “يتصلون” ب Vultur حتى يبدأ تأثيره داخل النظام.

من أجل منع اختراق هاتف أندرويد الخاص بنا ، من الأفضل عدم تنزيل التطبيقات المشبوهة والتحقق دائمًا من الأذونات التي نمنحها لكل تطبيق.