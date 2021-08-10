بعد دمشق ودير الزور.. حلب تحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات والأسواق التجارية

العالم - سوريا

وحددت أوقات فتخ واغلاق محال بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة/12/ ليلاً بما فيها أيام العطل .

أما المطاعم والحانات والملاهي بمختلف أنواعها فحددت توقيتها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً ، بينما محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً .

واوقات فتح المولات و كافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً ومحطات الوقود تفتح 24 ساعة.

وبين القرار أن صالات الأفراح تغلق الساعة / 1 / ليلاً، والأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وصالونات الحلاقة (الرجالية والنسائية ) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد (الاثنين). ومقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

ويطبق هذا القرار اعتباراً من اليوم الثلاثاء 2021/8/10 وتضمن تكليف قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التابعة لها بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً .

وكانت محافظتا دمشق ودير الزور أصدرتا قرارا مشابها بتحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية والأسواق ما أدى أثار ردود أفعال مختلفة من قبل المتابعين حول الفائدة وجدوى هذه القرارات .