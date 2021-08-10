الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا ردت السفارة الايرانية في باكستان على الاتهامات الصهيونية

هكذا ردت السفارة الايرانية في باكستان على الاتهامات الصهيونية
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

في اشارة الى محاولات الكيان الصهيوني المستمية لتوزيع الاتهامات وايجاد التوتر في المنطقة وانسياق بعض الدول الغربية مع هذه التوجهات، أكدت السفارة الايرانية في باكستان في بيان أن الحفاظ على السلام والاستقرار في الخليج الفارسي وبحر عمان من ثوابت السياسة الايرانية.

العالم - ايران

وأكد بيان السفارة الإيرانية في إسلام أباد اليوم الثلاثاء على ضرورة توخي وسائل الإعلام اليقظة والحذر من أي أجواء كاذبة ومنحازة لأغراض سياسية محددة وعدم نشر مثل هذه الاكاذيب في الصحافة.

واضاف البيان أن بعض التقارير المنشورة بشان وقوع حوادث أمنية متتالية للسفن في الخليج الفارسي وبحر عمان مشبوهة للغاية، ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى توخي الحذر من نشر الاخبار الكاذبة التي تقف وراءها اغراض سياسية.

وأعتبر البيان أن الكيان الصهيوني الغاصب، وانطلاقا من عدائه العميق للجمهورية الإسلامية، يسعى لحياكة المؤامرات واطلاق الاتهامات وخلق التوتر في المنطقة تعبيرا عن انزعاجه للانتقال السلس للسلطة في ايران وبدء انطلاق الحكومة الجديدة ، والمؤسف ان بعض الدول الغربية دعمت هذا السلوك السلبي والمغرض للكيان الصهيوني .

وأكدت السفارة أن الكيان الصهيوني كان يحاول دائما تعطيل وعرقلة مفاوضات ايران مع الدول الأخرى في اطار الاتفاق النووي، لكن الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت الذي تمتلك فيه الاستعداد الكافي للرد الحاسم فأنها وكما كانت دائما تلتزم باقصى درجات ضبط النفس امام مثل هذه الاتهامات الواهية والاستفزازية، وذلك لان سياسة ايران المبدئية هي إرساء الاستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان.

روابط ذات صلة

السفارة الايرانية في بلغراد: ايران تدعم دائما الملاحة الآمنة والحرة

حادث السفينة "الإسرئيلية" المُريب.. وسر التحشيد الغربي اللافت ضد إيران

من يهدد أمن الملاحة البحرية.. 'اسرائيل' أم ايران؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

4 طرق صحية لخفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي!

غينيا تسجل أول وفاة بفيروس ماربورغ الفتاك بغرب أفريقيا

رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان: المازوت مخزن تحت الأرض في خزانات التجار

السوري أنس شجاع يدخل غينيس بعرض مسرحي

هل يقي تناول الخيار على معدة فارغة من فيروس كورونا؟

الخطيب: إنتصار المقاومة في الـ2006 أحبط مؤامرة إزالة لبنان عن الخارطة السياسية