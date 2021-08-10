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واقع جديد في أفغانستان.. خريطة السيطرة على المعابر الحدودية

واقع جديد في أفغانستان.. خريطة السيطرة على المعابر الحدودية
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت جماعة طالبان سيطرتها حاليا على 7 معابر حدودية من بين 10 معابر حدودية في كل أفغانستان، وهي تمثل نحو ثلثي معابر البلاد، منذ يونيو/حزيران الماضي.

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