إزالة صور ليونيل ميسي من محيط كامب نو

العالم-رياضة

ونشر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير فيديو يوضح إزالة اللافتات التي تحمل صور ميسي بعد نهاية علاقته رسميا بالنادي.

وبحسب ما ذكرته قناة "كانال بلس" الفرنسية، فإن الاتفاق الذي تم بين ميسي وسان جيرمان سيتم الكشف عنه اليوم، استعدادا لتقديم ميسي أمام "برج إيفل" الشهير، والذي تناقلت العديد من المصادر أن باريس سان جيرمان قام بحجزه لحدث هام في العاشر من أغسطس.

ويقدر راتب ميسي في عقده الجديد مع سان جيرمان بـ40 مليون يورو سنويا.

كما كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن ميسي غادر برشلونة بالفعل، صباح اليوم، وسيصل باريس في وقت الظهيرة، لحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وغادر ميسي النادي الإسباني بعدما أعلن النادي أنه لم يعد قادرا على تحمل التكاليف المرتفعة للنجم الأرجنتيني.

وقال ميسي إنه يحاول أن يتصرف بتواضع واحترام، مضيفا: "لدي أمل أن يكون هذا ما تبقى مني عندما أغادر برشلونة".

ولم يتحدث ميسي عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أنه سيتوجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النجم الأرجنتيني على ذلك بالقول إن باريس سان جيرمان احتمال، مضيفا: "لكن لا شيء تم تحديده".