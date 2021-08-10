السوري أنس شجاع يدخل غينيس بعرض مسرحي

العالم - سوريا

وقال “شجاع” في تصريحه لوكالة “سانا” الرسمية أنه سجل رقماً لم يكسره أحد من قبل، وحضر التقديم محكم في المكان وثلاثة حكام عن بعد عبر الشاشة بالإضافة لشاهد كشرط أساسي في إعلان النتيجة، وتابع أن إنجاز العمل تطلب منه صبراً وإصراراً عاليين حتى يصل للزمن القياسي.

وكان العرض عن حياة شاب سافر بسبب ظروف الحرب في بلده متجهاً إلى “أوروبا” مواجهاً قدره وصراعات الحياة بأشكال مختلفة، وقال “شجاع” أنه كان يريد أن يوصل رسالة عبر العرض أن الإنسان قادر على صناعة الفرق وتحقيق الأفضل بإرادته واستثمار طاقاته، وأوضح أنه سيتم تسجيل الرقم أول العام المقبل كرقم قياسي جديد في الموسوعة، ويذكر أن “شجاع” ابن مدينة “السويداء” من مواليد 1996 وهو يقيم في “إسبانيا”.

يجدر الإشارة إلى أن الكثير من السوريين في الخارج حققوا إنجازات عديدة على مختلف الأصعدة العلمية والفنية بعد خروجهم من البلاد خلال سنوات الحرب.