السعودية تحاكم من ينضم أو يدعم المقاومة الفلسطينية

العالم - البوصلة

ويسلط برنامج "البوصلة"، الضوء على كيفية استقبال السلطة الفلسطينية قرار السلطات السعودية الاخير، وهل يمكن للسلطة الفلسطينية ان تطلب من الرياض هي والاردن بهدف الغاء الاحكام والافراج عن المعتقلين؟ وما هو رأي الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس بالقرار السعودي؟.

كما يتطرق البرنامج الى المقاومة الفلسطينية التي باتت عبئا على الدول العربية كما يزعمون، لتكن السعودية الدولة التي يوجد على ارضها الحرمين الشريفين تحاكم من يدافع عن الحرم الثالث الحرم القدسي، وتسجن من يرفض تدنيس أولى القبلتين، الاحكام السعودية لاقت رفضا فلسطينيا سياسيا وشعبيا كبيرا، وسط مطالبات بانهاء هذه الاحكام والافراج عن المعتقلين.

ويبحث البرنامج فيما إذا كان دعم الشعب الفلسطيني قد بات في نيل حقه الشرعي جريمة يحاكم عليها الشخص في الدول العربية؟ وهل هذا الامر يمكن ان يكون في دولة اجنبية ولديها علاقات مع كيان الاحتلال وسوف يكون مستهجنا فكيف انه صدر عن دولة عربية تقول انها تحمي الحرمين الشريفين؟ و لماذا لم تحاول الاردن خلال فترة الاعتقال التي استمرت اكثر من عامين في مطالبة السعودية وحثها على الافراج عنهم؟



كما يتطرق البرنامج ماذا بيد السلطات الاردنية والسلطة الفلسطينية من اوراق قد تقدمها للسعودية بهدف اللغاء هذه الاحكام بعد صدور هذه القرارات ؟كما ان السيد الخضري كان يعمل في السعودية ويمثل حماس فيها لاكثر من ثلاثة عقود وبعلم السلطات وكان مقربا من الملك فهد، فما الجديد الذي طرأ على الساحة حتى قامت السعودية بهذه الخطوة؟



ويبحث البرنامج في القرار السعودي الذي هو خطوة من خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال،

وان المنظمات الحقوقية لا تزال تدين القضاء السعودي وتشكك بنزاهته وهو الذي برأ بصورة او باخرى قتلة خاشقجي، وبالتالي في اي خانة يمكن اضافة هذه المحاكمات؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " البوصلة "، مع ضيوف الحلقة :

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي



-احمد خريس مسؤول المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين غزة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...