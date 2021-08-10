الرئيس السوري يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

العالم - سوريا
ونشرت صفحة الرئاسة السورية المرسوم رقم 208 للعام 2021 الذي أصدره الأسد والقاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، وجاء كما يلي:
- حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء
- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا للدفاع
- محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف
- منصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية
- حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة
- سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية
- محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية
- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية
- محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة
- بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
- سهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان
- إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة
- لبانة مشوح وزيرا للثقافة
- دارم طباع وزيرا للتربية
- أحمد السيد وزيرا للعدل
- تمام رعد وزيرا للموارد المائية
- كنان ياغي وزيرا للمالية
- زهير خزيم وزيرا للنقل
- بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية
- حسن الغباش وزيرا للصحة
- زياد صباغ وزيرا للصناعة
- محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي
- غسان الزامل وزيرا للكهرباء
- محمد فايز البرشة وزير دولة
- فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين
- عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- عبد الله عبد الله وزير دولة
- محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل
- بطرس الحلاق وزيرا للإعلام
- ديالا بركات وزير دولة