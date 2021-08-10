الرئيس السوري يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

العالم - سوريا

ونشرت صفحة الرئاسة السورية المرسوم رقم 208 للعام 2021 الذي أصدره الأسد والقاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، وجاء كما يلي:

- حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا للدفاع

- محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

- منصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية

- حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة

- سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

- محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

- محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة

- بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

- سهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

- إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

- لبانة مشوح وزيرا للثقافة

- دارم طباع وزيرا للتربية

- أحمد السيد وزيرا للعدل

- تمام رعد وزيرا للموارد المائية

- كنان ياغي وزيرا للمالية

- زهير خزيم وزيرا للنقل

- بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية

- حسن الغباش وزيرا للصحة

- زياد صباغ وزيرا للصناعة

- محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

- غسان الزامل وزيرا للكهرباء

- محمد فايز البرشة وزير دولة

- فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين

- عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- عبد الله عبد الله وزير دولة

- محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

- بطرس الحلاق وزيرا للإعلام

- ديالا بركات وزير دولة