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طقس العراق.. أمطار رعدية في اليومين المقبلين

طقس العراق.. أمطار رعدية في اليومين المقبلين
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تشير توقعات الطقس في العراق الى هطول امطار رعدية في البلاد نهاية الاسبوع الحالي.

العالم - العراق

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"منخفض قطع على تركيا يسبب وحسب التوقعات هطول غزير للامطار هذا المساء في مناطق وسط وسواحل تركيا الشمالية".

وأضاف "كذلك مرتفع جوي يتمركز على شمال غرب افريقيا يسبب موجة حارة قياسية على تونس وليبيا والجزائر والمغرب واسبانيا وسواحل اوربا الجنوبية المطلة على المتوسط".

وتابع عطية "في العراق سيسبب المنخفض بهطول زخات امطار رعدية يومي الاربعاء والخميس على مناطق من مدن شمال العراق {تتركز في نينوى ودهوك واربيل وكذلك غرب العراق" مرجحا "ربما، تطال مناطق من صلاح الدين".

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طقس العراق.. أمطار رعدية في اليومين المقبلين

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