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العراق يوجه دعوة رسمية للرئيس الايراني للمشاركة في مؤتمر دول الجوار

العراق يوجه دعوة رسمية للرئيس الايراني للمشاركة في مؤتمر دول الجوار
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الى طهران لتسليم دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف في بيان ورد اوردته السومرية نيوز، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل والوفد المُرافق له إلى طهران وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين".

واضاف، أنه "سيناقش مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس الإيراني لحضور اجتماع القمة لدول الجوار العراقي".

وتابع ان "الوزير يرافقه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة احسان العوادي".

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