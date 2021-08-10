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ضبط أكثر من طنين من أنواع المخدرات جنوب شرق إيران

ضبط أكثر من طنين من أنواع المخدرات جنوب شرق إيران
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد" احمد علي كودرزي" عن ضبط أكثر من طنين من انواع المخدرات محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

العالم - إيران

وأوضح العميد كودرزي أن قوات حرس الحدود التابعة لفوج سيركان الحدودي تمكنت بدعم استخباراتي وتخطيط عملياتي دقيق من ضبط أكثر من طنين من انواع المخدرات خلال عدة عمليات في منطقة سراوان وميرجاوه الحدودية.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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