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الاحتلال يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

الاحتلال يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

سجلت وزارة الصحة التابعة للكيان الإسرائيلي، أكثر من 6 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا منذ شهر فبراير الماضي.

العالم - الاحتلال

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل 6275 حالة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة".

وتم اجراء 130.669 فحص بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 4.84% وهو المعطى الأعلى منذ شهر فبراير.

وسجلت الوزارة 16 حالة وفاة ومنذ بداية أغسطس سجلت 80 حالة وفاة في البلاد إثر اصابتهم بكورونا ليرتفع عدد الوفيات البلاد إلى 6559 حالة.

وبدأ العمل بتعليمات "الشارة الخضراء" في كيان الاحتلال منذ يوم الأحد الماضي وبموجب هذه الشارة لا يسمح بدخول بعض الأماكن إلا للمطعمين والمتعافين ومن يبرز نتائج فحص سلبية.

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