جيش العشائر الأمريكي في شرق سوريا.. وإعادة تجربة الصحوات العراقية

العالم - صدى سوريا

ويسلط برنامج"صدى سوريا"، الضوء على هذا الجيش الذي صمم كمنتج مرحلي، مع ادراك مسبق لدى الجميع أنه لن يعمر طويلا، لسبب بسيط، انه كلما عملت المخابرات الأمريكية على تعميق المشروع الانعزالي، وتعزيز حالة انفصالية عرقية أو قومية شمال شرق سوريا أدى ذلك تلقائيا الى تصاعد رفض الشرائع الأخرى التي ترفض مشروعا يناقض معطيات التاريخ والديموغرافيا.

هذه المواضيع يناقشها برنامج "صدى سوريا" مع ضيوف الحلقة:

الكاتب والباحث خلف المفتاح

فيصل العازل عضو مجلس قبيلة الطي من الحسكة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...