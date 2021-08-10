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جيش العشائر الأمريكي في شرق سوريا.. وإعادة تجربة الصحوات العراقية

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

تتناول هذه الحلقة من برنامج"صدى سوريا"، المشروع الأمريكي الجديد في الشرق السوري، والذي يختصر هذا المشروع بإطلاق الجيش العشائري، الذي تعمل عليه القوات الأمريكية منذ فترة في منطقة الجزيرة السورية.

العالم - صدى سوريا

ويسلط برنامج"صدى سوريا"، الضوء على هذا الجيش الذي صمم كمنتج مرحلي، مع ادراك مسبق لدى الجميع أنه لن يعمر طويلا، لسبب بسيط، انه كلما عملت المخابرات الأمريكية على تعميق المشروع الانعزالي، وتعزيز حالة انفصالية عرقية أو قومية شمال شرق سوريا أدى ذلك تلقائيا الى تصاعد رفض الشرائع الأخرى التي ترفض مشروعا يناقض معطيات التاريخ والديموغرافيا.

هذه المواضيع يناقشها برنامج "صدى سوريا" مع ضيوف الحلقة:

الكاتب والباحث خلف المفتاح

فيصل العازل عضو مجلس قبيلة الطي من الحسكة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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