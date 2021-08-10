مبعوث ولي عهد البحرين يغوص في مستنقع الخيانة مع مسؤول إسرائيلي

العالم-البحرين

وقال أشبيز في تغريدة له “يعلم المرء أنها صداقة حقيقية عندما يكون شريكك في السلام هو رفيقك في الغوص“.

ويزور المسؤول البحريني كيان الاحتلال للمرة الثالثة منذ توقيع اتفاقيات التطبيع فيما استغرقت هذه الزيارة أربعة أيام ، تضمنت لقاءات مع رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وتأتي الزيارة للتحضير للقاء منتظر بين وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ويائير لابيد وزير خارجية الكيان المحتل.

وتم الإعلان عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الكيان الإسرائيلي والبحرين في 11 سبتمبر 2020 ، في إطار اتفاقات إبراهام ، بعد سنوات من العلاقات غير المعلنة.