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مراسل العالم: حريق بأحد عنابر سفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري ووحدات الاطفاء تتوجة إلى الموقع وتسيطر على الحريق

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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