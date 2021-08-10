روسيا: الوجود العسكري الأميركي في سورية غير قانوني

العالم - سوريا

وكان المتحدث باسم ما يسمى بـ “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة الإرهاب واين ماروتو ادعى في تغريدة على تويتر أن “القوات الأميركية موجودة في سورية بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2254 الذي تم تبنيه في كانون الأول من عام 2015”.

ونقلت وكالة تاس عن السفارة الروسية في واشنطن قولها في تغريدة على تويتر تعليقاً على هذه المزاعم “إن الحقيقة تؤكد أن القوات الأميركية لا تتمتع بأي تفويض قانوني للبقاء في سورية وتفسيركم لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 سخيف .. رجاء اقرؤوا الوثيقة بدقة وتمعن”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في حزيران الماضي عدم قانونية الوجود العسكري الأميركي في سورية مبينة “أن الأميركيين يتمسكون دائماً بأمور غير واقعية ويغيرون نهجهم جذرياً بعد تغيير إدارتهم”.