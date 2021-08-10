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الطقس في سوريا: درجات الحرارة حول معدلاتها..

الطقس في سوريا: درجات الحرارة حول معدلاتها..
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تبقى درجات الحرارة في سوريا حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى والجو سديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ50 كم/سا مثيرة الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجو سديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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