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أ ف ب: طالبان تسيطر على عاصمة ولاية فراه في غرب أفغانستان

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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