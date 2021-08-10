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القوات العراقية تحبط محاولة لتفجير أحد أبراج الطاقة في صلاح الدين

القوات العراقية تحبط محاولة لتفجير أحد أبراج الطاقة في صلاح الدين
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أحبطت القوات العراقية محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد الليلة الماضية.

العالم - العراق

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان نقله موقع السومرية نيوز بأن “القوات الأمنية تمكنت من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية من احباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية امرلي ضمن قضاء طوزخورماتو”.

وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية فى محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين خلال الأسبوع الماضى إلى تفجير 20 برجاً ما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وفي الأسابيع الأخيرة زادت وتيرة الهجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمال وغرب وشرق العراق ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

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