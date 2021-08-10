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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: التواجد الاميركي الشرير والخطير وتدخلاتهم العلنية والخفية في شؤون دول المنطقة يزيد التوتر في المنطقة

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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