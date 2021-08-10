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شمخاني: لدينا معلومات كاملة بما يجري خلف الكواليس وعلى أهبة الاستعداد لافشال المشاريع التي تريد استهداف ثبات وأمن المنطقة

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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