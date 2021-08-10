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الجعفري: المبادرات الأهلية تسهم بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري

الجعفري: المبادرات الأهلية تسهم بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بشار الجعفري أهمية المبادرات الأهلية التطوعية في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعانيها المواطن السوري بسبب الإجراءات القسرية التي فرضتها عليه الدول الغربية.

العالم - سوريا

وأشار الجعفري خلال لقائه وفد مبادرة السلام السورية-الروسية إلى أهمية المساعدات التي يقدمها الأصدقاء الروس للشعب السوري واهمية المبادرة في المجالات كافة لافتاً إلى ضرورة تحقيق التكامل بين المبادرات الوطنية وبين المساعدات التي تقدمها الدول الصديقة لسورية من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة للشعب السوري والصمود في وجه الضغوط والحصار.

من جهتهم قدم أعضاء الوفد عرضا عن نشاطات المبادرة التي انطلق عملها في عام 2018 بهدف تخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب السوري وتقديم الخدمات للمحتاجين بما في ذلك المساعدات الإنسانية والطبية ثم توسع عملها ليشمل المشاريع التنموية الاجتماعية.

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الجعفري: المبادرات الأهلية تسهم بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري

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