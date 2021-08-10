إثيوبيا.. 'آبي أحمد' يدعو المواطنين للالتحاق بالجيش لقتال مسلحي تيغراي

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يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة التراجع عن قرار وقف إطلاق النار أحادي الجانب في إقليم تيغراي الذي سبق وأعلنته في يونيو الماضي.

ووجهت الحكومة، قوات الجيش الفيدرالية للتصدي لجبهة تيغراي.

وكانت السلطات في أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق وقف إطلاق النار من جانب واحد، بالتزامن مع استعادة المتمردين معظم المنطقة وفرار المسؤولين الحكوميين.

وترفض حكومة آبي أحمد في أديس أبابا حتى الآن التفاوض مع قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وتصنف الجماعة "منظمة إرهابية".

واحتدم القتال في أعقاب مكاسب كبيرة حققتها جبهة تحرير تيغراي في يونيو الماضي، بما في ذلك السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي بعد انسحاب القوات الإثيوبية وإعلان الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي الحكومة الإقليمية لتيغراي حتى أطاحت بها القوات الفيدرالية في نوفمبر الماضي.

وتصنفها الحكومة الإثيوبية منظمة "إرهابية".

وعلى الرغم من ذلك يقول المتمردون إنهم الحكومة الإقليمية الشرعية لتيغراي.