إثيوبيا تدعو 'إسرائيل' للاستثمار وفتح باب الشراكة

العالم - افريقيا

وعقدت السفارة الإثيوبية في تل أبيب، لقاء بالشراكة مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية، حضره مستثمرون إسرائيليون يعملون في إثيوبيا وشركات إسرائيلية مهتمة بالاستثمار في إثيوبيا وخبراء.

ونقلت وكالة "إينا" الإثيوبية عن نائبة رئيس مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية سابين سيغال، قولها، إن مثل هذه المنصات الاستشارية لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.

وأطلعت سفيرة إثيوبيا ريتا أليمو، الاحتلال الإسرائيلي على فرص الاستثمار في إثيوبيا، ودعت مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من المناخ الملائم في البلاد.

وأضافت أليمو أن إثيوبيا وضعت آليات قانونية وهيكلية لمعالجة الاختناقات، وخلق مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي المباشر وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.