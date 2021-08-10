نادي الأسير: توتر في سجن النقب بعد الاعتداء على أسير مضرب

العالم - فلسطين

وبيّن نادي الأسير أن إدارة السّجن قامت بتنقيل الأسرى إلى أقسام مختلفة عن الأقسام التي يقبعون فيها، بعد احتجاجهم على عملية الاعتداء على الأسير زيادات.

وأضاف أن قوّات القمع تنفّذ عمليات اقتحامات وتفتيش يومية بحقّ الأسرى، مشيراً إلى أن كافّة جلسات الحوار التي أجريت مع الإدارة فشلت.

وحمّل نادي الأسير إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ولا سيما الأسير المضرب سالم زيادات، والذي جرى الاعتداء عليه رغم وضعه الصّحي، ولم يتمكّن المحامون أو أية جهة حقوقية أخرى من الحصول على معلومات حول مصيره.