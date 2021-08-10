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الرئيس رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي: مبادرة العراق لعقد اجتماع لدول الجوار خطوة مباركة

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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