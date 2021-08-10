الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اثر تعرضه لعيارات نارية..

استشهاد مدير بلدية كربلاء في طوارئ مستشفى الحسين

استشهاد مدير بلدية كربلاء في طوارئ مستشفى الحسين
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، باستشهاد مدير بلدية كربلاء جراء إطلاق نار تعرض له خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدير بلدية كربلاء، عبير سليم، بعد إن أصيب في وقت سابق من اليوم بطلق ناري خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة".

وكان مصدر أمني قد أفاد، بان "مدير بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم، تعرض مع اثنين من موظفي البلدية، لإصابات بإطلاق نار من قبل معترضين على إزالة التجاوزات"، مبيناً أن "الحادث وقع على طريق الحر قرب كلية الصفوة".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى سليم 5 رصاصات، في ظهره وصدره أطلقها باتجاهه شخص متجاوز على الأرض العامة في المدينة أثناء حملة لرفع التجاوزات، ولاحقاً اعتقلته القوات الأمنية مع اثنين من أبنائه.

روابط ذات صلة

المفوضية العراقية تعلن تمديد فترة التقديم على 'موظفي الاقتراع' لـ 7 أيام

وزير خارجية العراق يلتقي علي شمخاني في طهران

حركة عصائب أهل الحق: المقاومة أفشلت مشاريع أميركا بالعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مكالمة هاتفية بين محمود عباس وقيس سعيد

السوري أنس شجاع يدخل غينيس بعرض مسرحي

جيش العشائر الأمريكي في شرق سوريا.. وإعادة تجربة الصحوات العراقية

ظهور جديد للشيخة لطيفة في أيسلندا

خلال لقائه وزير الخارجية العراقي: رئيسي: إيران كانت معنية دائما بحل مشاكل العراق

حكومة صنعاء تتخذ قرارا باعتماد التاريخ الهجري في التعاملات الرسمية