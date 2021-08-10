استشهاد مدير بلدية كربلاء في طوارئ مستشفى الحسين

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وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدير بلدية كربلاء، عبير سليم، بعد إن أصيب في وقت سابق من اليوم بطلق ناري خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة".



وكان مصدر أمني قد أفاد، بان "مدير بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم، تعرض مع اثنين من موظفي البلدية، لإصابات بإطلاق نار من قبل معترضين على إزالة التجاوزات"، مبيناً أن "الحادث وقع على طريق الحر قرب كلية الصفوة".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى سليم 5 رصاصات، في ظهره وصدره أطلقها باتجاهه شخص متجاوز على الأرض العامة في المدينة أثناء حملة لرفع التجاوزات، ولاحقاً اعتقلته القوات الأمنية مع اثنين من أبنائه.