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شاهد .. حرائق تشعل غابات العالم وتسبب بخسائر كبيرة

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

تمتد حرائق الغابات في العديد من دول العالم في قارات أوروبا و أمريكا وإفريقيا وآسيا، في اليونان لاتزال النيران مشتعلة و خيم الخراب على جزيرة إيفيا بين بلدات محاصرة بالنيران وغابات صنوبر متفحمة ، حيث أجلي أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن طريق البحر من الجزيرة اليونانية .

العالم - خاص العالم


وما زال الإطفائيون، بمساعدة متطوعين، يواصلون معركتهم اليائسة في الجزيرة لمنع الحرائق من الوصول إلى مدينة استييا التي يقطنها آلاف السكان، من جهته قدم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتذرا للأمة عن الإخفاقات في معالجة الحرائق المدمرة التي اندلعت خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس:"أطلب الصفح عن أي أخطاء محتملة،ارتكبت في استجابة الحكومة،لقد فعلنا كل ما في وسعنا، لكن في حالات كثيرة، لم يكن ذلك كافيا".

أما في تركيا التي تقع وجارتها اليونان في خضم هذه الحرائق،فقد شهدت اندلاع قرابة مئتي حريق بشكل منفصل في أنحاء البلاد في أقل من أسبوع، ما أرغم السكان والسياح في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار من المنازل والمنتجعات السياحية.


وأثارت حرائق الغابات المتواصلة منذ أيام جدلا واسعا في تركيا حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة مثلِ هذه الكوارث.بعد أن بدأتْ تتكشف الفاتورة الباهظة للخسائر الكبيرة التي خلّفتْها أسوأ موجةِ حرائق تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي الولايات المتحدة امتد ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ ولاية كاليفورنيا إلى ما يقرب من خمسمئة ألف فدان وأسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء، وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الحريق نشط منذ ستة عشر يوما وإنه تم احتواؤه بنسبة واحد و عشرين في المئة.

عربيا أسفرت حرائق الغابات في الجزائر عن مقتل خمسة أشخاص، بحسَب عناصرِ الإطفاء وسلطاتِ الغاباتِ المحلية، وتحاولُ فرقُ الحماية المدنية إخمادَ واحدٍ وثلاثين حريقاً في أربعَ عَشْرةَ ولايةً شماليَ البلاد، عَشَرةٌ منها في تيزي وزو، وهي واحدةٌ من أكثرِ المدن كثافةً سكانية في منطقة القبائل.

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