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هنية: منفتحون على الحوار مع الجميع ما عدا العدو الصهيوني

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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