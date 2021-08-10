ألمانيا.. محاكمة معلم متهم بـ'أكل البشر'

العالم – حوادث

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المشتبه به يدعى ستيفان (41 سنة)، وقد ظل صامدا عند قراءة التهمة ولم يتكلم.

ويشتبه الادعاء في ارتكابه "جريمة قتل جنسي" منذ ما يقرب من عام، حيث وجهت له تهمة قتل رجل أربعيني آخر في شقته "بطريقة غير معروفة حتى الآن"، قبل أن يأكل أجزاء من جسده.

وكان الرجلان قد التقيا قبل فترة وجيزة من الجريمة عبر موقع للمواعدة على الإنترنت.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، يعمل المتهم مدرسا للرياضيات والعلوم الفيزيائية ويقوم بالتدريس في مدرسة ثانوية في منطقة بانكوف شمال شرقي العاصمة، فيما كان ضحيته عامل بناء.

وأعادت هذه المحاكمة للأذهان قضية الشرطي السابق ديتليف غونزل، الذي قتل رجل أعمال التقى به عبر الإنترنت في موقع للمولعين بأكل لحم البشر.