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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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هنية: الانسحاب الأميركي من المنطقة سيكون له تأثيرات على الكيان الاسرائيلي والدول التي تربط شرعيتها بالتواجد الأميركي في المنطقة
هنية: المقاومة الاسلامية وبما تمتلك من قدرات قادرة على تسديد المزيد من الضربات للكيان الاسرائيلي وأن تلحض المزيد من الهزائم به
هنية: الحكومة الاسرائيلية الحالية هشة وغير قادرة على المضي بالمفاوضات مع السلطة ولا على خوض معركة مع المقاومة
هنية: لا خيار أمام الفلسطينيين سوى الوحدة ولملمة الشمل
هنية: خلال الاجتماع مع السيد نصرالله نقاشنا الكثير من القضايا الهامة التي تهم الأمة الإسلامية
هنية: علاقاتنا مع ايران استراتيجية وثابتة وراسخة
هنية: بعض من الخطوط الحمراء بالنسبة للمقاومة هي القدس والمسجد الأقصى وحق العودة وملف الأسرى
هنية: منفتحون على الحوار مع الجميع ما عدا العدو الصهيوني
هنية: لم يكن هناك أي ضغط على المقاومة لوقف إطلاق النار
هنية: خلال معركة سيف القدس شاهدنا حراكا على المستوى الشعبي في معظم دول العالم منها أميركا وبريطانيا
هنية: خلال الاجتماع مع السيد نصرالله نقاشنا الكثير من القضايا الهامة التي تهم الأمة الإسلامية
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش
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