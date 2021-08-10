الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية: الحكومة الاسرائيلية الحالية هشة وغير قادرة على المضي بالمفاوضات مع السلطة ولا على خوض معركة مع المقاومة

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الاهداف السعودية من تجريم فلسطينيين واردنيين

سوريا.. من هم الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية الجديدة؟

من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟

شاهد .. ترحيب رسمي عراقي للانسحاب الأمريكي وتشكيك فصائل المقاومة

السعودية تحاكم من ينضم أو يدعم المقاومة الفلسطينية

شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى لبنان