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هنية: الانسحاب الأميركي من المنطقة سيكون له تأثيرات على الكيان الاسرائيلي والدول التي تربط شرعيتها بالتواجد الأميركي في المنطقة

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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