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وزارة الدفاع الجزائرية: وفاة 18عسكريا أثناء عملية إخماد النيران في الغابات شرق البلاد

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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