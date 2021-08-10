كربلاء تعلن الحداد ثلاثة أيام حزنا على مدير بلديتها

العالم-العراق

وذكر بيان لديوان محافظة كربلاء المقدسة، يوم الثلاثاء، ان "محافظ كربلاء المقدسة يعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح شهيد الواجب الاستاذ المهندس عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة".

وجرى تشييع جثمان مدير بلدية كربلاء المقدسة مساء اليوم من بوابة المحافظة باتجاه مرقد الامامين الحسين والعباس عليهما السلام.

وشارك في التشييع عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والامنية.

وتوفي مدير بلدية كربلاء المقدسة، عبير الخفاجي، يوم الثلاثاء، بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره خلال اشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.