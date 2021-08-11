"النجباء" تنشر مقطع فيديو باللغة التركية يحذر الأتراك

العالم - العراق

والفيديو الذي أتى تحت عنوان "إتمام الحجة" يبين الأطماع التوسعية لنظام رجب طيب إردوغان وينصح الأتراك من عودة نعوش أبناءهم كما عادت نعوش الجنود الأميركان من العراق.

وكان المتحدث الرسمي باسم المقاومة الإسلامية حركة النجباء، أكد يوم أمس الثلاثاء، أن المقاومة تنظر للأتراك كما تنظر للأميركان من زاوية الاحتلال، ناصحا الاحتلال التركي بعدم التورط.

وقال نصر الشمري في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر": "إننا في المقاومة الإسلامية لا ننظر إلى الأتراك بنفس النظرة التي ننظر بها للأمريكان إلا من زاوية احتلالهم لأرض عراقية"، لافتا إلى أن "هذا ما يجب أن يعمل العراقيون شعبا وبرلمانا وحكومة على إنهائه بكل الصور."

وأضاف: "أما الرسائل التي تفتقر إلى أبسط مقومات الدبلوماسية والتهديدات الجوفاء بتوجيه (الضربات) هنا وهناك فعليهم أن يسألوا من كان قبلهم عن ثمنها قبل التورط بها، والعاقل من اتعظ بغيره."