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بايدن: غير نادم على قراري بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

بايدن: غير نادم على قراري بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،إنه لا يشعر بالندم على قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك في ضوء تقدم جماعة "طالبان" واستيلائها على عدد من الولايات عقب انسحاب القوات الأجنبية.

العالم - الاميركيتان

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، ردا على سؤال حول قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان: "غير نادم على قراري" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت امس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر استيلاء جماعة "طالبان" على العاصمة كابول أمرًا لا مفر منه، ويدعو القوات الأفغانية للرد بمساعدة الولايات المتحدة.

وأضافت "وجهة نظر الرئيس بايدن هي أنه يجب على القوات الافغانية الآن استخدام التدريب الذي تم توفيره لهم".

وشددت على أن الإدارة الأمريكية لا تتحمل "الشعور بخيبة الأمل" من نتائج العمل العسكري للجيش الأفغاني.

يأتي ذلك، في ظل تحولات متسارعة ووسط هجمات وتقدم لافت لحركة طالبان في محاور عدة في أفغانستان، إذ تشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر القادم.

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