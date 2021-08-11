أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 11 اغسطس 2021

العالم - الصحافة الايرانية

اطلاعات ..

الرئيس ابراهيم رئيسي.. التعاون بين بلدان المنطقة بعيدا عن النفوذ الاجنبي يضمن الامن والاستقرار فيها.

ايران ..

العراق يدعو ايران رسميا للمشاركة في مؤتمر بغداد الاقليمي.

مردم سالاري ..

جهود عراقية لايجاد ارضية مناسبة لتنظيم لقاء قمة بين طهران والرياض ببغداد.

سياست روز..

الحكومة السورية تتهم امريكا بمواصلة سرقاتها للنفط السوري بالتعاون مع تنظيمات ارهابية .

آفتاب يزد ..

المتحدث باسم حركة طالبان ينفي عزمها على اقتحام كابول, وباكستان تنفي اتهامات بدعمها لطالبان .

جوان ..

ادارة بايدن تفرض عقوبات على قوى وتنظيمات من مكونات جبهة المقاومة بالمنطقة .

جمهوري اسلامي ...

وزير التعاون الاقليمي في الكيان الصهيوني يزيح الستار عن اتصالات مباشرة مع السعودية .

وطن امروز ..

حماس تتهم السعودية بطعن الشعب الفلسطيني في الظهر باصدار احكام سجن بحق مقيمين فلسطينيين .

كيهان ..

حركة عصائب اهل الحق تحذر من خطر تغلغل ونفوذ الكيان الصهيوني في العراق .

آرمان ملي ..

اجواء تصعيد في شبه الجزيرة الكورية .. مناورات امريكية كورية جنوبية وغضب شمالي.

ابتكار..

وزير الخارجية الامريكي يتهم روسيا والصين بالترويج لمقولة افول امريكا في العالم .

ابرار ..

نائب القائد العام لحرس الثورة يؤكد جهوزيتها القتالية العالية وقدراتها الكبيرة .

أهم ما جاء في الصحف الايرانية من آراء وتعليقات صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیة

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها ( افغانستان والسير نحو الهاوية )...

حركة طالبان تواصل هجومها الشامل الواسع النطاق لتسيطر حتى الان على ولايات افغانية باكملها وعشرات المدن ولتتقدم نحو العاصمة كابول نفسها ,

"ان امريكا قررت الانسحاب من افغانستان رغم معرفتها بان طالبان ستعود بذلك الى كابول لاقامة امارتها المنشودة"

الامر الذي يطرح احتمال ان يكون وراء هذا الانسحاب الامريكي الاقرب للهزيمة خطة بديلة, فامريكا ارادت الخروج من المازق الافغاني بعد عشرين عاما من الفشل, الا ان توقعاتها بشأن سقوط حكومة كابل خلال ستة اشهر تعني بان لديها خطة بديلة تتضمن ترك الامور لوصول طالبان للسلطة مرة اخرى لتحويل افغانستان الى بؤرة تهديد اقليمية كبرى وكابوس لبلدان المنطقة باستقطاب امارتها المنشودة لكل اشكال واصناف التكفير والتطرف .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تعليقها ( فشل سيناريو نباح تل ابيب) ..

الكيان الصهيوني صعد من تهديداته الكلامية بشأن مهاجمة ايران مثيرا ضجة اعلامية كبرى على مدى الاسبوعين الماضيين خلف ذريعة تحاول الصاق اتهام حادث الناقلة ميرسر ستريت بايران.

"الكيان الصهيوني ارسل غواصة للبحر الاحمر استعدادا لتفعيل تهديداته لكن سرعان ما اتضح بانها مجرد زوبعة في فنجان"

وتتحدث اوساط في تل ابيب عن تراجع الكيان عن تهديداته تحت وطأة مخاوف وتحذيرات من قدرات ايران الهائلة على الرد ومخاوف من ان تخرج الامور عن السيطرة والى خارج حدود التصعيد الذي تخطط له تل ابيب, كما ان فكرة مواجهة عشرات وربما مئات الاف الصواريخ ترعب هذا الكيان الذي فشل مقابل غزة لوحدها ومقابل حزب الله لبنان بمفرده كما ان تل ابيب رأت نفسها وحدها تقريبا بعد فشل سيناريو اتهام ايران .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان عن التحركات الدبلوماسية العراقية الاخيرة في مقالها ( الكاظمي واحياء الدبلوماسية العراقية )..

العراق يستعد لتنظيم واستضافة مؤتمرا اقليميا واسعا نهاية هذا الشهر بدعوة قادة ورؤوساء العديد من بلدان المنطقة بينها ايران وتركيا ومصر والسعودية والكويت والاردن ,

"ان عقد هذا المؤتمر تطور ايجابي لايجاد ارضية لحل الخلافات الاقليمية بغض النظر عن مستوى وسطح مشاركة اي بلد"

ويبدو واضحا بان ما يريده الكاظمي من وراء تنظيم مثل هذا المؤتمر هو اعادة مكانة العراق الاقليمية والدولية في خضم المشاكل والازمات المختلفة التي تعصف به وذلك عبر ايجاد مناخات مناسبة لحل الخلافات الاقليمية لبلورة ارضية لانعاش الاقتصاد العراقي بتوطيد العلاقات مع جميع بلدان المنطقة بعيدا عن اية حساسيات.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( جدال الجيران)..عن توجيه الحكومة الافغانية ومحافل سياسية وشعبية افغانية اتهامات صارخة لباكستان تتحدث عن دعمها لحركة طالبان ..

ان الاتهامات الافغانية لباكستان باتت تتخذ طابعا شاملا يمتد الى المحافل الافغانية في سائر ارجاء العالم الى جانب تاكيد الرئيس الافغاني وكبار المسؤولين بكابول وقوف باكستان وراء طالبان.

"ازاء حملة الاتهامات الافغانية تنفي باكستان اي دور لها في توسيع حركة طالبان الافغانية لهجماتها "

ان اسلام اباد تدعو في الوقت نفس وفي انتقادات ضمنية تلقي باللوم على حكومة كابول, للبحث عن عوامل انهيار الجيش الافغاني مقابل طالبان بدلا من توجيه اتهامات للاخرين. وبالطبع تستند كابول في اتهاماتها على انباء تتحدث عن التحاق عشرات الالاف من مقاتلي طالبان الباكستانية عبر الحدود بطالبان الافغانية في هجومها الواسع.

سياست روز..

كتبت صحيفة سياست روز عن المواقف والسياسات السعودية في مقالها ( السعودية.. حصار على اليمن وطعن للقضية الفلسطينية )..

تقود السعودية حربا وحشية على اليمن منذ عام 2016 وتفرض حصارا على الشعب اليمني يتنافى مع كل القيم والمبادئ الاسلامية والانسانية والاخلاقية مسببة بحربها وحصارها اكبر مأساة انسانية في العالم .

"ان السعودية تطعن العالم الاسلامي بالظهر بهذه الحرب وبمواصلة هندسة دفع البلدان العربية بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني"

ولعل احدث طعنة سعودية للقضية الفلسطينية والى جانب دفعها للاخرين باحضان الكيان الغاصب, تتمثل باصدرها احكام بالسجن ضد عشرات الفلسطينيين والاردنيين المقيمين بالسعودية والتهمة هي التعاطف مع المقاومة الفلسطينية .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي نقلت عن خبير في الشؤون الافغانية قوله ان ( طالبان تخطط لاجبار حكومة كابول على الاستقالة) وحسب هذا الخبير ..

لا يبدو ان حركة طالبان قد وضعت اقتحام كابول على رأس سلم اولوياتها الان على الاقل, وقد يكون ما تريده طالبان هو محاصرة كابول لاجبار الرئيس الافغاني اشرف غني وحكومته على التنحي ..لكن الامور قد لا تسير طبقا لذلك "ان الرئيس الافغاني صعب المراس وقد لا يتنحى وعندها ستجد طالبان نفسها مجبرة على خوض معركة صعبة "

ان افغانستان مقبلة في كل الاحوال على مواجهة عواصف واعاصير مختلفة لن يكون تشكيل امارة طالبانية اولها ولا اندلاع حروب داخلية يقودها امراء حرب من طوائف واعراق مختلفة اخرها. فافغانستان قد تتحول الى بؤرة لجماعات تكفيرية منوعة تحلم باماراتها الخاصة ايضا وسط فوضى عارمة وتهديدات في كل الاتجاهات.