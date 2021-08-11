الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. الكاظمي خلال مواجهته قاتل عبير سليم

بالصور.. الكاظمي خلال مواجهته قاتل عبير سليم
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، فيما شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل.

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء المقدسة، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك".

ووجّه الكاظمي بـ"تسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، والاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون"، لافتا إلى أن "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".

وجاءت القوات الأمنية بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي "على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، مؤكداً أن "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، بجميع المحافظات".

وأطلق رئيس الوزراء العراقي حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم الخفاجي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن الكاظمي اطلق حملة لرفع التجاوزات في جميع انحاء العراق تحمل اسم مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

واضاف أن" رئيس الوزراء وجه بمعاقبة افراد الدورية التي كانت مكلفة بحماية مدير البلدية اثناء الواجب".

وزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة.

روابط ذات صلة

بالصور.. الكاظمي يصل الى كربلاء ويلتقي بعائلة الفقيد عبير سليم

مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال عبير سليم مدير بلدية كربلاء

كربلاء تعلن الحداد ثلاثة أيام حزنا على مدير بلديتها

بيان محافظ مدينة كربلاء المقدسة بشأن 'استشهاد' مدير بلديتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: هكذا اسقطت ايران اعتبار اميركا في المنطقة

شاهد: غالب قنديل يكشف أسباب العربدة الاميركية ضد ايران

هذا ما دار في لقاء فؤاد حسين بـ محمد جواد ظريف

ردود أفعال غاضبة إثر وصول غزاة جدد الى المهرة اليمنية

بالصور.. الكاظمي خلال مواجهته قاتل عبير سليم

وزير الداخلية العراقي يوجه باحتجاز القوة الامنية المرافقة لمدير بلدية كربلاء