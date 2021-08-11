بالصور.. الكاظمي خلال مواجهته قاتل عبير سليم

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء المقدسة، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك".

ووجّه الكاظمي بـ"تسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، والاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون"، لافتا إلى أن "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".

وجاءت القوات الأمنية بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي "على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، مؤكداً أن "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، بجميع المحافظات".

وأطلق رئيس الوزراء العراقي حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم الخفاجي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن الكاظمي اطلق حملة لرفع التجاوزات في جميع انحاء العراق تحمل اسم مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

واضاف أن" رئيس الوزراء وجه بمعاقبة افراد الدورية التي كانت مكلفة بحماية مدير البلدية اثناء الواجب".

وزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة.