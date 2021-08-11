شاهد: غالب قنديل يكشف أسباب العربدة الاميركية ضد ايران

العالم - خاص بالعالم

وقال قنديل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان تهديدات بلینکن كلام قرصان وليس كلام رئيس وزراء خارجية دولة كبرى، لان ايران دولة تحترم الاصول والقوانين الدولية، موكداً ان ايران يعتدى عليها ويتم التحرش بها بسبب دعمها لمحور المقاومة.

واوضح قنديل ان التحرش الاميركي بايران ناتج عن افلاس وعجز الاميركيون امام قوة ايران التي تتعاظم ومحورالمقاومة الذي تمثل ايران صدره وقيادته يتعاظم على مستوى المنطقة ولم تستطع الولايات المتحدة التصدي لهذه القوة التي تكبر كل يوم.

واستبعد قنديل لجوء الولايات المتحدة الی المواجهة العسكرية ضد ايران، لان الادارة الاميركية لديها حسابات دقيقة لمخاطر الانزلاق في مواجهات عسكرية غير محسوبة ولاسيما انها تتبع السلوك المتحفظ في العالم والمنطقة، مضيفاً ان العربدة الصوتية والبيانات والمواقف السياسية والتهديدات الاميركية على ايران غير مدفوعة الثمن وهي ادوات تهويش وضغط من امبراطورية منزوعة المخالب في المنطقة لاغير.

وبين قنديل ان احد وجوه توضيف حملة التهديدات الاميركية ضد ايران هو جس النبض واختبار سياسات القيادة الايرانية الجديدة وماهي الادوات التي ستعتمدها في التعامل مع اميركا ومع الموقف الاميركي في المنطقة بشكل عام.