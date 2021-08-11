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العراق يزيد إنتاجه من النفط إلى 8 ملايين ب/ي في نهاية 2027

العراق يزيد إنتاجه من النفط إلى 8 ملايين ب/ي في نهاية 2027
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.

العالم - العراق

وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط تخطط لزيادة انتاج النفط الى ثمانية ملايين برميل يوميا في نهاية العام 2027".

من جانبه أشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها"، مبينا أن "الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية".

وكانت دول اوبك+ قد اتفقت في وقت سابق، على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 ملايين برميل يوميا، وكذلك حصة انتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا.

واتفقت أوبك+ أيضا على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من آب، كما وافقت على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من أيار 2022.

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