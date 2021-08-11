هذا ما دار في لقاء فؤاد حسين بـ محمد جواد ظريف

العالم - إيران

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية العراقية في بيان ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران".

وأعرب الوزير، بحسب البيان، عن رغبته في العمل على دعم وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس عمقها، مؤكدا حرصه على إستدامة التعاون الثنائي في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مذكرات تفاهم مع الحكومة العراقية.

واشار البيان الى ان "الجانبين تباحثا الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما تباحثا في تطورات الأوضاع بالمنطقة، والتحديات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جميع الجهود".

من جهته، أكد ظريف حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين، معربا عن شكره لمواقف العراق الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنب التصعيد بالمنطقة.