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 انطلاق المراسم العاشورائية في بلدات ومدن جنوب لبنان

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

شهدت بلدات و مدن في جنوب لبنان احياء لليلة الثانية من مراسم عاشوراء و شارك ألاف من المحبي الامام حسين (ع).

العالم_لبنان

ففي مدينة صور، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في ملعب الآثار مقابل مجمع الإمام الحسين، في حضور رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، وعدد من علماء الدين وفاعليات وشخصيات وحشد من الأهالي، وسط التزام الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.
وتحدث الشيخ ياسين فأكد أن صواريخ المقاومة هي رادع للعدوان الإسرائيلي ولهذا الجيش الذي قهرته المقاومة، عن التفكير يوما في أذية أهلنا ومجتمعنا"، مشيرا إلى أن "رد المقاومة على العدوان الإسرائيلي قبل أيام، كان ردا حكيما ومدروسا، مما جعل الصهاينة يندمون على فعلهم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه المقاومة وقيادتها الحكيمة.
وفي بلدة مجدل سلم، أقامت جمعية الزهراء مراسم رفع راية العتبة الحسينية في ملعب البلدة، إيذانا بانطلاق مراسم العزاء، في حضور الشيخ ياسين، ومبعوث العتبة الحسينية الشيخ مهدي الخزاعي، ومندوب العتبة العباسية في لبنان العلامة الشيخ حسن الهادي، ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين وحشد من أبناء البلدة والجوار.
وبعد مراسم رفع الراية، تحدث الشيخ ياسين فقال إن انتصار عام 2006 أسس لانطلاق مرحلة العد التنازلي لوجود العدو الصهيوني". وشدد على أن "من يتآمر على المقاومة لا أصل له.

وفي مدينة بنت جبيل، أقيم المجلس العاشورائي في باحة مجمع أهل البيت في حضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، مسؤول منطقة الجنوب الأولى في الحزب عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات والأهالي.
وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث الموسوي فأكد أن كل المفاهيم التي نعتقد ونؤمن بها في المقاومة هي مستمدة من عاشوراء الإمام الحسين، ولذلك فإننا ضحينا وتحملنا الآلام وما زلنا نتحملها من أجل تحرير وطننا وشعبنا.

وفي بلدة ميس الجبل، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في باحة حسينية البلدة، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات. وتلا السيرة الحسينية الشيخ نعيم حيدورة، لتقام بعد ذلك لطمية حسينية.
وأحيت مفوضية جبل عامل في كشافة الإمام المهدي في مدن وقرى الجنوب اليوم الأول من المجالس العاشورائية، حيث تجهزت الأفواج لاستقبال المعزين، وأعلن بدء العزاء.
وتميزت الأنشطة العاشورائية في يومها الأول بتنوع فقراتها التي قدمت مفاهيم الثورة الحسينية بأسلوب فني يناسب أعمار الحاضرين.

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