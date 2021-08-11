مسرحية استهداف السفينة الاسرائيلية وقضية رشيدة طليب

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وشمل الاعتقال، محمد الخضري، ممثل حركة حماس في السعودية سابقا والذي تخطی عمره الثمانين ويعاني من امراض تحتاج الی رعاية طبية مستمرة.

في مجال اخر، منذ الاعلان عن استهداف السفينة الاسرائيلية ميرسر ستريت قبالة شواطئ عمان، انطلقت مسرحية تلفيق التهم والصاقها بإيران. المسرحية التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان زعمتا انهما تمتلكان ادلة على وقوف طهران وراء الحادث، استمرت مع جلسة مجلس الامن التي خُصِّصَت لبحث هذا الموضوع والتي استكمل فيها وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن فصول المسرحية المكشوفة هذه.

اما في عمان، فعادت من جديد قضية الاختلاسات في وزارة التربية الى الواجهة. القضية التي بدأت عام الفين وتسعة عشر، عادت بعد انتشار الحديث عن قضية اختلاس جديدة في احدى المديريات العامة التابعة لوزارة التربية. حيث تقدمت احدى الطالبات بشكوى بسبب استبعاد مجموعة من الخريجات من برنامج التأهيل التربوي، وذلك بعد قبولهن فيه.

في موضوع اخر، من المعروف انه حين تنتقد اللوبي الصهيوني او حكومة كيان الاحتلال داخل الولايات المتحدة تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتم اتهامك بمعاداة السامية وغيرها من الاتهامات المبنية على اسس واهية. هذا ما حصل مع عضوة الكونغرس الاميركي الفلسطينية الاصل رشيدة طليب، وذلك بعد كلامها في مقابلة تلفزيونية عن منظمات خلف الستارة تتبنى مشروع القضاء على الفلسطينيين.