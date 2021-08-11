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انتهاء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح "نورا" الايراني المضاد لكورونا

انتهاء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس جامعة "بقية الله" للعلوم الطبية بطهران عن انتهاء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح "نورا" الايراني المحلي الصنع المضاد لفيروس كورونا.

العالم - ايران

في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء عقده رئيس جامعة "بقية الله " للعلوم الطبية، ابو القاسمي بشأن بدء المرحلة الثانية من الدراسات السريرية للقاح نورا، قال: بدأت الجامعة العمل في مارس/آذار الماضي لانتاج هذا اللقاح.

واضاف: في بداية ابريل /نيسان الماضي قدمنا ​​نتائج الاختبارات على الحيوانات إلى وزارة الصحة، وتم ترخيص البدء بالمرحلة الأولى من الدراسات السريرية.

وأضاف رئيس جامعة "بقية" الله للعلوم الطبية: كان اللقاح مؤشبًا وبروتينًيا وكان من المتوقع اختباره في المرحلة الأولى.

وأشار أبو القاسمي إلى أنه تم فتح موقع الجامعة للمتطوعين لتلقي اللقاح، وفي المرحلة السريرية الأولى تم اختيار 70 شخصًا وتم تلقيح ثلاث جرعات.

وأشار رئيس جامعة "بقية الله" للعلوم الطبية إلى أن المضاعفات كانت منخفضة للغاية، وأضاف: "ولم نر أي إمداد لمضاعفات من النوعين 3 و 4.

وأضاف أبو القاسمي: في المرحلة الثانية، جرت محادثات مع وزارة الصحة لتطعيم هذا اللقاح للفئات العمرية التي تترواح بين 12 و 20 عامًا، وتم الاتفاق المبدئي على هذا الموضوع، وطبعًا يجب أن يتم ذلك بعد بداية المرحلة الثانية.

وتابع قائلا: بالإضافة إلى عدم وجود أعراض حادة لدى الشباب الا ان كثيرا منهم ناقلون للفيروس، ونأمل أن نتمكن من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء وتنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف أبو القاسمي: نطلب بتنفيذ المرحلة الثالثة مع المرحلة الثانية للدراسات السريرية من أجل الوصول إلى النتائج بسرعة والوصول إلى مرحلة الإنتاج.

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